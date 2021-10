Nubifragio, dramma a Catania: il video di piazza Duomo sommersa dall'acqua

Piazza Duomo come un lago. Catania affonda sotto il nubifragio che per ore si è abbattuto sulla città. Come si vede dal video, piazza Duomo sembra un lago, via Etnea un fiume.

Le immagini raccontano l'incubo che oggi Catania, ma anche il resto della provincia stanno vivendo. Una giornata resa ancor più drammatica per la morte di un uomo di 53 anni a Gravina.

In città si contano i danni: allagato anche lo storico mercato della "Pescheria" e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano.

