Catania, a sette giorni dall'alluvione crolla il tetto di una casa. Il video

A sette giorni dall'alluvione della scorsa settimana, il tetto di una casa di Catania è crollato e la famiglia, che per fortuna non si trovava in casa, ha filmato il disastro. "L'alluvione ha riempito di acqua tutto il tetto- scrive la ragazza che ha registrato un video di qualche secondo - e stamattina alle 5 è crollato proprio nella mia camera da letto. Io dal giorno dell'alluvione, avendo già visto il tetto spaccato, sono stata ospitata da un'amica e quindi non mi trovavo in casa. Sono in uno stato di shock".

