Allo scientifico di Bronte pioggia in palestra, aule e corridoi: protestano studenti e genitori

Al liceo scientifico di Bronte acque piovane in palestra, aule e corridoio per protesta 400 studenti da martedì hanno scioperato ma domani rientreranno a scuola.

La dirigente scolastica dell'Istituto superiore Venerabile Ignazio Capizzi, Grazia Emmanuele, ha precisato: «I tecnici hanno eseguito i sopralluoghi, non mi hanno rappresentato danni strutturali. Ho interessato più volte la Città metropolitana di Catania, che ha diffidato la Pubbliservizi ad intervenire urgentemente. Per domani ho convocato il comitato studentesco e per lunedì pomeriggio i rappresentanti dei genitori, per rassicurarli e informarli adeguatamente».

Nell'informare subito i genitori che, a causa delle infiltrazioni d'acqua, gli studenti avevano «proclamato uno sciopero ad oltranza per i mancati interventi di manutenzione straordinaria e urgente da parte della Pubbliservizi» (società in house dell'ex provincia di Catania), la professoressa Emmanuele ha puntualizzato di aver «provveduto a far rimuovere i pannelli pericolanti e con evidenti segni di infiltrazioni, ha transennato la zona del corridoio dove si verifica l'infiltrazione più evidente e ha disposto, sotto la propria responsabilità, la dad» lunedì scorso, per le tre classi interessate.

«Dai diversi sopralluoghi effettuati nessuno dei tecnici presenti ha evidenziato danni strutturali - ha precisato la dirigente - ma confermato i problemi di infiltrazione d’acqua in alcuni locali dovuti alle caratteristiche del solaio di copertura, al giunto tecnico, alla messa in opera della guaina e soprattutto alle frequenti precipitazioni a carattere temporalesco delle ultime settimane».

Ma, in questi giorni, sopralluoghi sono stati eseguiti anche dai rappresentanti della popolazione studentesca. Quelli dei genitori, Gina Meli e Antonello Caruso, hanno dichiarato: «Non è la prima volta che entra l'acqua, serve un intervento definitivo. Insieme agli altri rappresentanti dei genitori, Tanino Saitta e Antonino Gulino, abbiamo convinto i ragazzi a tornare a scuola, considerato, fra l'altro, che la dirigente ha isolato le parti critiche di palestra, aula magna, aule e corridoio del piano terra. Continueremo a vigilare, affinché si intervenga celermente con i lavori».

Per gli studenti, i rappresentanti d'istituto, Jacopo Favatello e Flavio Sangrigoli, hanno commentato: «Da martedì abbiamo scioperato a causa delle numerose infiltrazioni all’interno della struttura scolastica, che vanno sempre peggiorando per le forti e frequenti piogge. Vogliamo risposte concrete dagli organi competenti, ci è stato garantito che i lavori cominceranno a breve, da domani torneremo in aula».

La preside ha concluso: «Le richieste di interventi immediati e risolutivi sono state regolarmente trasmesse con puntuale frequenza, dalla scrivente, ai competenti uffici della Città metropolitana di Catania che hanno diffidato la Pubbliservizi "ad eseguire urgentemente i ripristini per eliminare le criticità emergenti e assicurare le attività di manutenzione di messa in sicurezza"».

