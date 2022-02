Misterbianco, sequestrati oltre 5 mila costumi di Carnevale per i bambini: non erano sicuri

Simpatici il Leone o il Coccodrillo, ma privi di sicurezza per i consumatori. E non perché fossero animali veri, si trattava di semplici travestimenti in vista del Carnevale che comincia domani, ma perché mancavano delle informazioni necessarie sui materiali utilizzati. E poiché si trattava per lo più di costumi destinati ai bambini, ecco che l'allarme è ancora più sentito. Oltre cinquemila costumi per i bambini, per un valore di mercato pari a circa 71 mila euro, sono stati sequestrati dai militari della guardia di finanza a Misterbianco, nel Catanese.

Nell’attività commerciale, gestita da un cinese, le fiamme gialle hanno trovato in vendita costumi privi delle informazioni minime circa la composizione, la presenza di materiali pericolosi nonché sprovvisti delle indicazioni in lingua italiana. L’intervento si è concluso con il sequestro dei prodotti non sicuri e la segnalazione del rappresentante legale della società alla Camera di commercio di Catania per le relative sanzioni.

Le autorità non hanno fornito il nome del negozio.

