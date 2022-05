Travolgono un giovane su un monopattino a Catania, il video diventa virale

Un video è diventato virale sui social e sulle pagine di Catania e non solo. In un filmato postato prima su Tik Tok e dopo sulle altre piattaforme si vede un giovane su un monopattino, che stava tranquillamente circolando in una delle piste idonee a quel tipo di mezzo in città, venire letteralmente aggredito da due giovani a bordo di uno scooter bianco, che non contenti di insultarlo lo hanno anche spintonato e preso a calci, tanto da farlo cadere, rischiando anche di fargli molto, molto male.

Sono subito partite le indagini da parte delle autorità per quello che poteva sembrare quasi uno scherzo ma, per fortuna, stavolta hanno riso davvero in pochi. Il giovane è stato poi accompagnato in pronto soccorso, le sue condizioni non sono gravi.

“La situazione a Catania peggiora di giorno in giorno – dichiara Gianina Ciancio, deputata regionale 5 Stelle – e non possiamo aspettare un minuto di più per invertire la tendenza che vede l’aumento di fenomeni di inciviltà, parcheggio selvaggio e invasione delle piazze cittadine e delle aree pedonali. Il Comune, più volte sollecitato, ha dato prova di non essere in grado di affrontare il problema con le proprie forze. Abbiamo quindi deciso di rivolgerci direttamente al prefetto, certi della sua sensibilità e del suo impegno su questi temi".

