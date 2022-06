Il 2 Giugno a Catania, Salvo La Rosa consegna le onorificenze agli attori Musumeci e Pattavina

«Sono cresciuto con loro, che sono la storia del Teatro e della Cultura di Catania e della Sicilia e sono amati in tutto il mondo. E ho avuto spesso l’onore di lavorare con loro, sullo stesso palco e in Tv». Lo scrive sulla sua pagina ufficiale facebook Salvo La Rosa, direttore artistico di Tgs e popolare presentatore siciliano, che ieri era presente alla consegna delle onorificenze della Repubblica in vista della Festa del 2 Giugno e che ha avuto un compito molto gradito.

«Oggi pomeriggio, al Teatro Massimo Bellini di Catania, insieme con S.E. la Signora di Catania dott. Maria Carmela Librizzi, ho avuto l’onore di consegnare a Tuccio Musumeci e a Pippo Pattavina l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana», scrive ancora Salvo La Rosa. Due pilastri del teatro e del cinema siciliano, ai quali La rosa è molto legato. «Grazie Tuccio, grazie Pippo per la vostra amicizia, per il vostro talento, per la vostra arte e per tutte le risate che ci avete regalato.

Vi vogghiu beni e vi abbraccio #cututtuucori, Commendatori miei», conclude La Rosa nel post.

Di questa consegna delle onorificenze e della manifestazione di stamattina a Villa Bellini parla Daniele Lo Porto nel servizio che qui pubblichiamo (in alto)

Qui sotto la consegna delle onorificenze a Palermo

