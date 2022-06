Catania, i vigili del fuoco impegnati per ore al campo Rom - IL VIDEO

All’alba di stamane i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per spegnere un incendio in via San Giuseppe la Rena che ha coinvolto il campo Rom, che si trova in prossimità di un distributore di carburanti. Non vi sono feriti. I pompieri sono ancora impegnati, nella tarda mattinata, nell’attività di spegnimento. Le cause sono in corso di accertamento. Non si sa in particolare se il rogo possa essere partito dall'incendio di cumuli di spazzatura. L'ipotesi è stata molto discussa stamattina, ma non c'è alcuna certezza.

Qui sotto le foto

Incendi a Catania: 14 auto raggiunte dalle fiamme, a fuoco anche il campo Rom

