Maltempo in Sicilia orientale, neve e straripamenti: Anas al lavoro per liberare le strade

Lavoro straordinario per le squadre dell'Anas, in azione in molte tratte della Sicilia orientale interessate in queste ore da abbondanti nevicate. Mezzi sgombraneve e spargisale dell'azienda nazionale autostrade stanno lavorando per rendere fruibile la SS 288 “di Aidone”, la SS 289 “di Cesarò”, la SS 284 “Occidentale Etnea” e la SS116 “Randazzo Capo d’Orlando”.

Gli operai sono impegnati anche in altre zone a causa del maltempo e delle intense piogge che hanno provocato lo straripamento di fiumi e altri corsi d'acqua. Tra queste la SS 194 “Ragusana” a Monterosso Almo dove si è verificata anche una frana, a Giarratana e Carlentini, sulla 114 "Orientale sicula" dove è stato istituito il senso unico alternato tra il km 11,350 e il km 11,500 con deviazione per il solo traffico leggero per chi viaggia in direzione Catania all’interno del centro urbano. La SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, che era stata invasa dall'acqua per esondazione del torrente Ficuzza, è stata riaperta in entrambe le direzione di marcia grazie al lavoro degli operai Anas. Permane invece la chiusura della statale a Gela (km 281,600) per lo straripamento del torrente.

