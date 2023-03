Caltagirone, ruba un paio di occhiali in negozio: le telecamere lo smascherano, denunciato

I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno denunciato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per sue pregresse vicende giudiziarie, perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Nella mattinata il proprietario di un negozio di occhiali del centro cittadino si è presentato in caserma, denunciando di avere subito il furto di un paio di occhiali da sole all’interno dell’esercizio commerciale, in orario di apertura. Nel fornire informazioni sul reato subito, il negoziante ha descritto il paio di occhiali asportato, del valore commerciale di 330 euro. Ha anche dichiarato di conoscere l’autore del furto.

Infatti, dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato all’interno del negozio, fornite ai carabinieri, si è notato un uomo, a volto scoperto, curiosare tra gli scaffali fino ad individuare un paio di occhiali ed occultarlo nelle tasche del proprio giaccone. Il repentino gesto è stato compiuto approfittando di un istante di distrazione da parte dell’addetto alle vendite.

L’uomo è stato riconosciuto sia dai carabinieri, ai quali era già noto per pregresse vicende giudiziarie, che dai negozianti (sia dal proprietario del negozio che dall’addetto alle vendite) che lo conoscevano perché presentatosi altre volte presso il negozio.

