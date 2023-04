Tangenziale di Catania, vigili del fuoco al lavoro per liberare la sede stradale - IL VIDEO

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la tangenziale di Catania, nel punto in cui si è parzialmente ribaltato un Tir. Poco dopo le 10 una squadra del Distaccamento Sud del Comando provinciale è intervenuta sulla tangenziale in direzione Siracusa ed in prossimità dello svincolo per San Giorgio, in seguito ad un incidente stradale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli automezzi ed il sito e atteso che giungesse sul posto un'autogru dell’Anas per la rimozione dei mezzi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada che, nel momento in cui scriviamo, intorno a mezzogiorno, risulta ancora chiuso al traffico veicolare. Sul posto è intervenuto personale della polizia stradale e dell'Anas.

