Dolore per i due ragazzi di Niscemi morti a Mineo: "Vola in pace, piccola stella"

Emergono particolari sull'incidente mortale avvenuto all'alba a Mineo, in provincia di Catania, sulla strada statale 385 di Palagonia. Lo scontro con il guardrail è stato intorno alle 5.30 e ha causato la morte di Marika Ficicchia di 21 anni e di Rocco Di Dio di 23. Entrambi erano seduti nella parte destra dell'abitacolo, uno nel sedile anteriore e un'altra in quello anteriore. Sarebbe stata questa tragica casualità a causare la morte sul colpo dei due ragazzi, poiché la lamiera del guardrail ha sventrato l'auto.

Sono invece rimasti feriti altri due giovani che occupavano il lato sinistro del veicolo: il conducente del mezzo che ha 23 anni e un'altra ragazza di 19. Entrambi non sono a quanto sembra in pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Tutti e quattro i giovani coinvolti nel terribile scontro sono di Niscemi. Stavano rientrando a casa dopo un sabato sera passato tra amici.

Intanto sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio, sia per le vittime dell'incidente, sia per i feriti. "Non ti dimenticherò mai piccola e dolce Marikuccia - scrive Veronica Emulo - ricorderò per sempre quel meraviglioso sorriso". Un'amica di Marika di Niscemi su facebook: "Vola in pace, piccola stella".

