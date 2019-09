Alberto Urso in tour, sui social il video delle prove: tappa a Catania

Con un video condiviso sui social, Alberto Urso invita i suoi fan ad assistere agli ultimi preparativi del suo primo tour di concerti: "Venite a sbirciare quello che succede in sala prove...", ha scritto il tenore messinese. Domani, infatti, canterà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tour proseguirà poi per altre città come Milano, Bari, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Brescia e anche Catania. La tappa in Sicilia è prevista per il 19 ottobre. Urso si esibirà al teatro Metropolitan di Catania.

Ospite di Verissimo qualche settimana fa, il tenore ha confermato il suo flirt con Valentina Vernia, anche lei ex concorrente di Amici. In questi giorni, il messinese sta anche girando il videoclip della nuova canzone, "E poi ti penti”.

"Il successo non è semplice da gestire - ha detto al settimanale "Chi" - ma bisogna restare con i piedi per terra". Ha poi aggiunto: "Sono molto preso dal lavoro, non mi posso distrarre ed è una fortuna. Forse l'accademia di Amici mi ha aiutato anche in questo, a tenere la concentrazione".

