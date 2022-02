In diretta dal Teatro Musco di Catania la sesta puntata di “Ma non finisce qua”, il nuovo programma condotto da Giuseppe Castiglia e da Salvo La Rosa. Al piano il Maestro Pappalardo.

Ospite il musicista Luciano Fraita.

Seguiteci anche in contemporanea in Tv su TGS (c. 15 del d.t.) e su RTP (c.517 d.t.).

