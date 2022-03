Mario Biondi annulla il concerto a Mosca, il tour internazionale dal 5 marzo al 26 aprile

Fate l'amore, non fate la guerra. Mario Biondi, che ha dedicato la sua ultima produzione all'amore, non poteva che dare un segnale contro il conflitto scatenato da Putin. «Nella giornata di ieri abbiamo deciso di cancellare il concerto previsto a Mosca il prossimo 8 marzo»: con queste parole affidate ai social il cantautore siciliano ha annunciato la decisione di fare saltare la data di Mosca che era stata incasellata nel suo tour internazionale. «Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino - ha detto Biondi - che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra. La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo».

Il tour arriva in un momento che sembrava di forte ripresa, in contemporanea con la prossima uscita - il 18 marzo - del nuovo album, Romantic, annunciato sui social il giorno di San Valentino con un regalo al pubblico, il singolo You’ll never find another love like mine, una rivisitazione del celebre brano cult del rhythm and blues, scritto da Kenny Gamble & Leon Huff e interpretato dall’iconica voce di Lou Rawls («Il canto più elegante ed uno dei timbri più vellutati del mondo della musica», la definizione di Frank Sinatra). Era il 1976 e il ventennio del disastro del Vietnam - quello del fate l'amore non fate la guerra - si era appena concluso. C'era bisogno di amore e pace, allora come adesso. C'era bisogno di voci calde, allora come adesso. C'era bisogno di Lou allora e c'è bisogno di Mario adesso.

La traccia è stata registrata in maniera analogica, con il supporto della storica band storica dell'artista catanese e il supplemento di un organico corale. «Questo brano - ha spiegato Biondi - rappresenta il percorso musicale ed il sound che mi hanno portato al successo negli anni 2000. Un tributo al suono che più mi appassiona». Una sorta di apripista per l'uscita di due giorni fa, sabato 25 febbraio, di Romantic song, il primo singolo tratto dal prossimo album. Il brano, con il testo firmato dallo stesso Biondi che ne ha composto anche la musica assieme a Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all’amore declinato attraverso i mondi sonori più cari all’artista, che anche qui si rifà al groove degli anni Settanta. «Un pugno di musicisti, delle bellissime voci femminili e una canzone che “groova" rievocando sound anni ’70 che ci hanno ispirato e fatto crescere nell’eccellenza della musica soul», è il commento di Mario Biondi. Anche Romantic song è stato registrato in maniera analogica ed ha aggiunto, al supporto della band, un coro di voci femminili, tra le quali quella della figlia Zoe.

La scelta della registrazione fatta dal vivo in studio caratterizza l’intero album e gli conferisce un suono intimo e autentico. Un tributo alla vera musica che dal 18 marzo trasmetterà al pubblico con Romantic. «Fate l’amore con il sonoro romantico e carnale, un connubio micidiale», ha concluso su Instagram il cantante soul.

Un connubio che prenderà forma anche con i live show. La tournée parte il 5 marzo, organizzano «International music» e «Beyond». Fino al 26 aprile Mario Ranno, il suo vero nome, sarà in vari Paesi, come Regno Unito, Svizzera, Austria e Spagna. Quasi due mesi di tappe internazionali - saltando come detto la Russia - che lasceranno il posto, dopo qualche giorno di pausa, al tour dei teatri italiani, prodotto e organizzato da «Friends & Partners» ed in programma dal 6 al 31 maggio, partendo proprio dalla sua città, Catania, venerdì 6 maggio al teatro Metropolitan. Ultimo concerto a Milano al teatro degli Arcimboldi.

