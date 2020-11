Catania, via ai lavori di bonifica dei fondali nel porticciolo di Ognina

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, accompagnato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, ha dato simbolicamente il via a Catania ai lavori di dragaggio del porticciolo di Ognina.

L’intervento, finanziato dal Dipartimento Infrastrutture e curato dal Genio civile etneo, rientra nel piano di dragaggio dei porti siciliani voluto dal Governo Musumeci.

Già dalle scorse ore, nei pressi del porticciolo, sono stati affissi avvisi con su scritto di non sostare sul molo e lasciare libera l’area in questione.

Proprio da oggi, quindi, inizieranno i lavori di pulizia del fondale per la rimozione dei rifiuti ingombranti.

Già alcune settimane fa, un’altra imbarcazione, sottoposta a sequestro da circa 3 anni e lasciata in balia del mare, senza nessuna manutenzione, era affondata nella baia di Ognina. Questa, come tante altre, giaceva sul fondale: secondo alcune testimonianze, sarebbero ben dieci circa le imbarcazioni relitto da “recuperare” per la pulizia del porticciolo catanese.

