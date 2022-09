Giulia Vitaliti, la più bella di Sicilia: «Felice di rappresentare l'Isola alla fase nazionale di Miss Italia»

Alla scoperta di Giulia Vitaliti, delle sue passioni, del suo lavoro, delle sue paure e dei suoi sogni. Miss Sicilia 2022 ha 23 anni e viene dalla provincia di Catania, da un centro di 23 mila abitanti che dista nemmeno 10 km dal capoluogo, San Giovanni la Punta. Partecipa per la seconda volta a Miss Italia, due anni fa è arrivata alla finale nazionale, conquistando il diciannovesimo posto. Quest'anno torna con una consapevolezza maggiore, ma non vuole fissare obiettivi. La «famiglia» di Miss Italia Sicilia, guidata dall'agente regionale Salvo Consiglio, ci spera: chissà che il titolo non possa tornare nell'Isola dopo otto anni... Lei ricambia affetto e fiducia e si dice «molto contenta di avere la responsabilità di rappresentare la Sicilia a Miss Italia».

La principale passione di Giulia è la pallavolo: gioca da 13 anni, l'anno scorso con la sua squadra, la Alus Mascalucia, ha conquistato la promozione in Serie B2. Il sogno è diventare attrice, non a caso ha deciso di trasferirsi a Milano per frequentare un'Accademia di recitazione. Il suo lavoro è il mondo social, con un milione e 600 mila follower è una delle più influenti creatrici di video su TikTok. Un enorme successo per chi ha cominciato a fare video per gioco, ma Giulia si mantiene umile e a Miss Italia partecipa sempre e solo con la voglia di fare esperienza e - perché no - di farsi conoscere nel mondo del cinema e dello spettacolo. «Ho voluto riprovare con Miss Italia - ha raccontato Giulia Vitaliti nei giorni scorsi a Gds.it - perché avevo voglia di rimettermi in gioco in un momento difficile della mia vita. Mia nonna è venuta a mancare qualche mese fa. Avevamo delle convinzioni diverse su tante cose, però lei è stata la mia infanzia, tutto quello che di bello ho avuto da bambina me l’hanno dato lei e mio nonno. Mi cuciva i vestiti di Carnevale, quelli per le bambole».

Video fornito da Miss Italia Sicilia

Qui sotto le foto di Giulia Vitaliti

Vola alla fase nazionale di Miss Italia la catanese Giulia Vitaliti, tiktoker da 1,6 milioni di follower Giulia Vitaliti miss Miluna Sicilia 2022 In mostra la fascia... Giulia Vitaliti Giulia vola alla fase nazionale Giulia Vitaliti è di San Giovanni La Punta Da sinistra Salvo Consiglio, Zeudi Di Palma, Giulia Vitaliti e Anna Salanitro Da sinistra Zeudi Di Palma, Giulia Vitaliti e Antonello Consiglio Foto ricordo di gruppo a Gioiosa Marea Giulia a Miss Italia nel 2019 Giulia in campo In schiacciata Giulia Vitaliti in versione promoter Giulia Vitaliti Giulia Vitaliti Giulia vola alla fase nazionale

