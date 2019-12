Catania, proposta di matrimonio a sorpresa in aeroporto: il video del flash mob

Insolita proposta di matrimonio all'aeroporto di Catania tra coreografie e musiche natalizie. Protagonisti del momento romantico Daniele e Gresy: è stato proprio lui a organizzare il flash mob, con l'aiuto della Pangiunìa Isola di Eventi, agenzia di eventi a Catania, e l’Associazione teatrale Buio in Sala. L'evento è stato ripreso da Enkant Imagery, studio fotografico e video.

Trentacinque giovani hanno danzato in aeroporto sulle note della canzone "Jingle bell Rock" e "Perfect" di Ed Sheeran. Un momento emozionante per la futura sposa, quasi senza parole di fronte alla richiesta di matrimonio.

Non è la prima volta che all'aeroporto di Catania si organizzano eventi del genere: quasi un anno fa toccò ad altri due giovani, ma stavolta la proposta non ebbe lieto fine e il video divenne subito virale per il secco "no" ricevuto dall'innamorato.

