Aggressione a Lo Monaco, maxi-daspo per ultrà del Catania

Il questore di Reggio Calabria ha emesso un provvedimento di Daspo per 10 anni per Rosario Piacenti, 54 anni, ultrà degli «irriducibili» del Catania, per l’aggressione all’amministratore del Catania Calcio, Pietro Lo Monaco, avvenuta il 27 novembre scorso a bordo di un traghetto in servizio sullo Stretto di Messina.

L’aggressore e la vittima, assieme ad altri sostenitori della squadra etnea, erano diretti a Potenza per assistere all’incontro Potenza-Catania valido per la Coppa Italia. Piacenti, dopo avere riconosciuto Lo Monaco al bar gli si è avvicinato e lo ha preso a schiaffi.

L’aggressore è stato arrestato a Villa San Giovanni da personale della Digos e della polizia. Il destinatario del Daspo dovrà presentarsi alla stazione dei carabinieri di Aci Catena in occasione di tutte le partite che vedranno impegnato il Catania Calcio.

