Il Messina vince 2-0 con il Campobasso, il Bari allunga in vetta

Si sono giocate oggi (domenica 31 ottobre) due delle tre partite che chiudevano il dodicesimo turno di serie C, girone C. Il Palermo pareggia 1-1 in casa con l'Avellino (rete di Lancini e pareggio di Tito su rigore) e sale al quarto posto a quota 20, alle spalle del Catanzaro che ha gli stessi punti dei rosanero ma miglior differenza reti. Il Messina di Capuano liquida 2-0 la pratica Campobasso (gol di Adorante e Goncalves) e si porta al sedicesimo posto. Non si è giocata Catania-Vibonese a causa del maltempo che ha devastato la provincia etnea.

Fidelis Andria ko a Latina, Monopoli secondo

Sabato (29 ottobre) si sono giocate le altre gare del turno numero 12. Il Bari allunga in vetta grazie alla vittoria per 2-1 ai danni del Catanzaro (terzo in graduatoria e prossimo avversario dei rosa in Coppa Italia). Il Monopoli supera 2-0 il Monterosi e balza al secondo posto a -5 dalla capolista. Negli altri risultati, il Taranto vince in casa contro il Potenza e occupa la quinta posizione. Bene anche la Turris (2-1 alla Juve Stabia) e la Paganese (2-1 alla Virtus Francavilla). Cade in trasferta la Fidelis Andria (prossimo avversario di De Rose e compagni in campionato) con la sconfitta di misura a Latina. Parità per 1-1 tra Picerno e Foggia.

Risultati

Bari-Catanzaro 2-1

Latina-Fidelis Andria 1-0

Monopoli-Monterosi 2-0

Paganese-V. Francavilla 2-1

Picerno-Foggia 1-1

Taranto-Potenza 2-1

Turris-Juve Stabia 2-1

Acr Messina-Campobasso 2-0

Palermo-Avellino 1-1

Catania-Vibonese rinviata

Classifica

Bari 27; Monopoli 22; Catanzaro, Palermo e Taranto 20; Turris 19; Foggia 18; Avellino, Virtus Francavilla e Paganese 17, Picerno 16; Catania e Campobasso 15; Juve Stabia 14; Monterosi 13; Acr Messina 12; Latina 11; Potenza 10; Fidelis Andria 9; Vibonese 8

