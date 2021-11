Nuovo impianto calcistico a Pedara, Morgana: "Impulso per tornare alla normalità"

È stata inaugurata oggi a Pedara, in provincia di Catania, la struttura sportiva di via Stella che ha subito un restyling grazie ai fondi erogati dalla precedente Giunta regionale siciliana (750 mila euro). I lavori hanno interessato la sostituzione del fondo in terra battuta con uno in erba sintetica di ultima generazione. L’impianto di illuminazione, completamente nuovo, la ristrutturazione degli spogliatoi e il ripristino della recinzione.

Morgana: " Ripresa l'attività nel rispetto della sicurezza"

Il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, è intervenuto alla festa inaugurale alla presenza tra gli altri del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del massimo dirigente regionale Sergio D'Antoni, dell'onorevole Antony Barbagallo, ex assessore regionale allo Sport e Turismo, del sindaco di Pedara. Alfio Cristaudo. "Mi ha commosso tanta partecipazione. Vedere i bambini così felici. Vedere tanta partecipazione mi fa ben sperare per il presente e il futuro – ha sottolineato il presidente della Lega nazionale dilettanti Sicilia -. Abbiamo voluto fortemente la ripresa dell'attività con tutti i campionati che procedono nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Un nuovo impianto oggi è un impulso ulteriore per ritornare al più presto alla normalità. E di questo occorre andarne fieri".

L'ncontro con le società della Delegazione di Catania

Nella sede della delegazione catanese della Figc, il massimo dirigente della Figc ha ricevuto ieri (5 novembre) le società catanesi che ne avevano fatto richiesta in modalità B2B. “Incontrare le società sul territorio, ascoltare i problemi e provare ad affrontarli insieme”. “E’ stato – spiega Morgana - un momento di condivisione importante. I nostri dirigenti devono sapere che siamo vicini e pronti ad ascoltare le loro istanze e le problematiche che emergono nel quotidiano. Il 19 novembre è previsto il secondo step di questo percorso che proseguirà anche negli altri comitati siciliani. Si tratta della seconda fase del tour cominciato nei mesi scorsi per spiegare la ripartenza, i protocolli sanitari e la grande forza delle iniziative intraprese, volte proprio a privilegiare il calcio giocato in sicurezza”.

Il 24 novembre il raduno della Rappresentativa Lnd

Alla presenza del vice presidente Mario Tamà, Morgana ha incontrato inoltre i vertici locali catanesi, guidati dal delegato Lino Gurrisi, e il selezionatore regionale Under 17, Pierpaolo Alderisi, con il quale ha tracciato le linee guida che caratterizzeranno l’attività della Rappresentativa sin dal prossimo 24 novembre, data del primo raduno.

