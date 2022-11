Catania fermato sul pari a Cittanova, salta la decima vittoria consecutiva

Il Catania si ferma a quota nove vittorie consecutive in avvio di campionato di Serie D. Il pareggio a reti inviolate è arrivato a Cittanova. Nonostante l’avvio frizzante, il Catania è rimasto presto impigliato nella morsa tattica degli avversari: le occasioni capitate sul finale di primo tempo a Lorenzini e Rizzo e al 5’ della ripresa ad Andrade non bastano per scalfire il fortino giallorosso. Nei minuti di recupero protesta del Catania per un presunto fallo da rigore su Sarao.

In classifica i rossoazzurri mantengono invariato il vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica, il Lamezia, grazie all’impresa del Licata, che strappa un punto (1-1) sul campo della forte compagine calabrese. Protagonista per i siciliani il portiere Valenti, che al 18’ del primo tempo ha parato un rigore calciato da Ferreira, anche se il gol dei padroni di casa è arrivato subito dopo, con un colpo di testa di Terranova su corner battuto da Maltese. Il pari del Licata nella ripresa, al 24’, grazie a un’incertezza di Mataloni, sorpreso dal rimbalzo del pallone su un tiro non irresistibile di Jalilu Mudasiru.

In zona play-off guadagna punti il Sant’Agata, in un buon momento di forma, che supera con un secco 4-0 il fanalino di coda, la Mariglianese. I gol tutti nella ripresa: 1’ Calafiore, 13’ Cicirello, 37’ Squillace, 40’ Mazzamuto. Il Canicattì invece non riesce a fermare la Vibonese, terza in classifica. La formazione di Vibo Valentia vince per 2-0, anche in questo caso con due reti segnate entrambe nella ripresa: al 10’ Trajkovski e al 39’ Bonnin.

Netta affermazione della Sancataldese nel derby casalingo con il Ragusa. Dopo un altro primo tempo chiuso sullo 0-0 dalle due squadre, nella seconda frazione di gioco si scatena Sandro Baglione, autore di una doppietta (al 7’ e al 18’). Chiude il conto nei minuti di recupero Guadagnoli. Ragusa in dieci per mezz’ora per un intervento scomposto di Strumbo su Tuccio: l’arbitro estrae il rosso.

Pareggia in casa (1-1) l’Acireale contro il San Luca. Finale pirotecnico: segna la squadra acese all’83’ con Tumminelli, pareggia Janneh in pieno recupero. E in extremis, al 93’ di gioco, arriva anche la rete di Raucci, che regala un'importante vittoria al Paternò (1-0) nel match interno contro il Locri. Rinviata Real Aversa-Trapani per i numerosi casi Covid all’interno della squadra campana.

Risultati

SERIE D - GIRONE I - 10^ GIORNATA - 6/11

Acireale - San Luca 1-1

Canicattì - Vibonese 0-2

Castrovillari - S. Maria Cilento 1-1

Cittanova - Catania 0-0

Città di S. Agata - Mariglianese 4-0

Lamezia Terme - Licata 1-1

Paternò - Locri 1-0

Real Aversa - Trapani rinviata

Sancataldese - Ragusa 3-0ù

Classifica

Catania 28 punti

Lamezia Terme 20

Vibonese 19

Sant'Agata, Real Aversa, Locri 15

Ragusa 14

Paternò 13

Licata, Trapani, Canicattì, SM Cilento, Castrovillari 12

Acireale, San Luca 11

Sancataldese 10

Cittanova 5

Mariglianese 3

Prossimo Turno

11^ GIORNATA - 13/11

Catania - Canicattì

Licata - Acireale

Locri - Città di S. Agata

Mariglianese - Cittanova

Paternò - Castrovillari

Ragusa - Real Aversa

San Luca - Sancataldese

Trapani - S. Maria Cilento

Vibonese - Lamezia Terme

© Riproduzione riservata