Raccolta dei rifiuti a Catania, Dusty: "Ritardi nel conferimento nella discarica di Grotte"

Ci potrebbero essere ritardi nel conferimento dei rifiuti raccolti a Catania nella discarica della società Sicula Trasporti che da 4 anni giorni ha avviato una serie di interventi tecnici che rallentano le operazioni, soprattutto dalle 13.

Lo segnala la Dusty, società che si occupa dell'igiene urbana nel capoluogo etneo, "scusando con gli utenti per i possibili disagi" e sottolineando che nello stesso impianto di smaltimento da ieri stanno scaricando anche i mezzi provenienti da diversi Comuni della provincia di Agrigento, aumentando i tempi delle operazioni.

Per "i possibili ritardi nello svolgimento dei servizi e non conformità non imputabili alla Dusty", la società ha chiesto al Comune di Catania di "attuare tutte le azioni volte a garantire, nella discarica di contrada Grotte San Giorgio, la corsia preferenziale per lo scarico dei mezzi contenenti i rifiuti raccolti in città ed, in ogni caso, lo scarico dei mezzi nella stessa giornata di raccolta". ANSA

© Riproduzione riservata