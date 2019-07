Rifiuti, stop alla raccolta del vetro a Catania

Rinviato il problema umido nasce quello del vetro. Differenziare a Catania e provincia non si può senza adeguate piattaforme in cui conferire, che sono riempite anche da rifiuti che arrivano da diverse province dell’isola e anche dalla Sicilia orientale. L’ultimo allarme è lanciato dalla Dusty, società che raccoglie quelli solidi urbani a Catania: da due giorni la società, segnala in una nota, è "impossibilitata ad eseguire la raccolta del vetro in seguito a problematiche di carattere tecnico che impediscono l’accesso all’impianto di riferimento per il suo conferimento» né,

sottolinea, al momento è stata «indicata una piattaforma alternativa».

La Dusty segnala anche «criticità nella gestione logistica degli inerti» per «la presenza di plastica, legno e metalli che non consente l’accesso dei relativi carichi nell’impianto di riferimento» e anche per questo problema al momento «non ha avuto notizie su una piattaforma alternativa».

«Inerti che - osserva la Dusty - giacciono nelle numerose casse scarrabili messe a disposizione dalla società ormai sature, impedendo di fatto l’ulteriore raccolta sul territorio». «Il Comune di Catania - conclude la nota della società - ha avviato la procedura per affidare l’incarico alla piattaforma che potrà recepire gli inerti, ma nell’attesa, la cittadinanza è invitata a non conferire materiali di risulta perché la Dusty non ha dove poterli smaltire e, consapevole del disagio occorso, si scusa pur essendo incolpevole». (ANSA).

