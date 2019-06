Concorsi truccati all'Università di Catania, un candidato aveva già denunciato il "sistema"

In una vicenda giudiziaria scaturita da un concorso per ricercatore in Storia contemporanea nella sede distaccata di Ragusa, era stato già esaminato il "sistema" dei concorsi truccati all’Università di Catania, delineato dall’inchiesta della Procura

In quell'occasione la commissione aveva scelto come vincitrice una candidata laureata in architettura. Il candidato escluso, Giambattista Sciré, autore tra l’altro di vari saggi e ricerche, aveva presentato ricorso al Tar e denuncia alla magistratura ordinaria.

Sia il Tar che il Consiglio di giustizia amministrativa avevano giudicato illegittima la decisione dei commissari che in sede penale sono stati condannati dal tribunale il 17 aprile scorso: un anno di reclusione ciascuno con la condizionale per il presidente Simone Neri Serneri, la segretaria Alessandra Staderini, il commissario Luigi Masella. A Sciré è stata riconosciuta una provvisionale di 10 mila euro.

Il processo ha preso in esame solo il caso Sciré e il comportamento della commissione ma ha messo in luce i metodi di un "sistema" nel quale la selezione dei candidati si fondava, si legge nelle sentenze, anche su "affermazioni illogiche" e perfino su valutazioni "contrarie al buon senso".

Mentre la Corte dei conti ha aperto un fascicolo ipotizzando un danno erariale, il Tar ha condannato l’Università di Catania al risarcimento dei danni al candidato escluso che però non ha mai ottenuto, se non per alcuni mesi, l’immissione nel posto di ricercatore.

Ma Sciré ha proseguito la sua battaglia anche fuori dall’Università promuovendo, con altri colleghi, l’associazione "Trasparenza e merito" che ha l'obiettivo di verificare il rispetto della regolarità delle procedure seguite nei concorsi

universitari.

