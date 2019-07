Ospedale Cannizzaro di Catania, insediati i nuovi direttori amministrativo e sanitario

Nuove nomine all'ospedale Cannizzaro di Catania. Con l'insediamento del direttore amministrativo, Giuseppe Modica, dopo quello sanitario, Diana Cinà, si è completato il rinnovo della Direzione strategica dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza. Col Direttore generale Salvatore Giuffrida saranno in carica per il prossimo triennio.

La dottoressa Cinà, medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, in Immunoematologia e Trasfusione e in Biochimica Clinica, dal 2003 è direttore dell'Unità operativa complessa di Patologia clinica dall'Arnas Garibaldi, ora in aspettativa. Aveva, aveva lavorato come dirigente medico nell'Uoc di Patologia clinica al Cannizzaro.

E' docente esterno del dottorato di ricerca di Scienze oncologiche dell'università di Catania. Giuseppe Modica, già direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliero-universitaria Paolo Giaccone di Palermo e componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giglio di Cefalù, è un manager che ha rivestito vari incarichi di vertice in primarie società pubbliche e private, tra i quali quello di Presidente del Cdac delle società Amat (trasporto pubblico) e Gesap (gestione aeroporto) di Palermo.

E' stato anche dirigente amministrativo del Comune di Palermo. "Nell'individuazione dei direttori sanitario e amministrativo - spiega il Dg Giuffrida - ho ritenuto, in linea con le indicazioni dell'assessore alla Salute, di privilegiare profili con elevata esperienza maturata in posizione apicale e in attività di coordinamento. La dottoressa Cinà e il dottore Modica, professionisti di comprovata capacità e massima competenza, sapranno offrire il più valido contributo allo sviluppo dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro e al raggiungimento degli obiettivi assegnati, funzionali al miglioramento del Servizio Sanitario Regionale".

© Riproduzione riservata