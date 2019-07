Etna, nuova intensa eruzione nella notte: "Fontane di lava e boati"

Nuova fase eruttiva sull'Etna con un’intensa attività stromboliana da uno dei crateri sommitali con fontane di lava, boati e l’emissione di una colata. Una nuova eruzione dal cratere Sud-Est dell’Etna è stata registrata delle telecamere di monitoraggio dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Su Twitter, gli utenti parlano di «fontane di lava» e «boati».

Il fenomeno, concentrato nella zona alta e desertica del vulcano, è visibile visionando le telecamere termiche dell’Oe-Ingv. Il sistema è carico di energia come dimostra l’alto livello del tremore dei condotti magmatici interni dell’Etna, come emerge dal sito dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. La nuova fase eruttiva non impatta sull'attività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Cenere e lapilli, l'Etna torna a farsi sentire: le foto che raccontano la spettacolare esplosione L’Etna torna a tuonare Esplosioni e lanci di lapilli incandescenti nei pressi del cratere, nella zona sommitale del vulcano Ben visibile anche una colonna di cenere lavica L’attuale fase eruttiva dell’Etna non presenta un pericolo né per le persone né per i centri abitati In questa sequenza fotografica il racconto dell’esplosione Le foto sono state scattate da Mario Pafumi

"L'intermittente attività esplosiva al nuovo cratere di Sud-Est dell’Etna" era iniziata lo scorso 14 luglio. "Molte esplosioni - si precisa - lanciano modeste quantità di materiale incandescente e tutti producono piccoli sbuffi di cenere. Non si nota alcuna tendenza chiara in questa attività, nè in aumento nè in diminuzione, e l’ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medio bassi".

