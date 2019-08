Acireale, litiga col fratello per il reddito di cittadinanza e lo ferisce: arrestato

Un uomo di 43 anni, originario di Acireale, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Da settimane due fratelli conviventi litigavano per la gestione della somma di 700 euro accreditata da parte dell’Inps sulla 'carta di cittadinanza' intestata al maggiore dei due.

Entrambi avevano presentato la domanda perchè disoccupati da tempo, ma l’Istituto Nazionale aveva consegnato loro una sola carta, accreditando la somma totale spettante ai due. Dopo essere andati al patronato e all’Inps per chiedere chiarimenti, avevano avuto conferma che quanto percepito era da dividere proprio perchè conviventi, ma il fratello titolare del documento non sentiva ragione, ritenendo che l’importo spettasse solo a lui.

Questa situazione era la causa di quotidiani litigi, fino a quando i due, alcune giorni fa, sono arrivati alle mani. Il minore dei due ha spinto verso una porta finestra la vittima che, dopo aver perso l’equilibrio, ha rotto il vetro procurandosi diverse lesioni al corpo, in particolare al collo, a causa di un frammento di vetro. Soccorso immediatamente da un terzo fratello, è stato ricoverato in prognosi riservata. Il fratello minore, riconosciuto colpevole, è stato arrestato e rinchiuso in carcere.

