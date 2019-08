Sorpreso a spacciare ad Acireale, arrestato 27enne

Sorpreso a spacciare, viene arrestato ad Acireale. Salvatore D'Agostino, pregiudicato di 27 anni, è stato colto in flagrante dagli agenti di Polizia lo scorso 28 agosto. Durante i controlli nel rione di Aci Platani, gli agenti hanno notato movimenti sospetti da parte del giovane: tanti erano infatti gli acquirenti che si avvicendavano attorno a lui.

Colto in flagranza di reato dagli agenti si è dato alla fuga per le vie del rione. Da qui l'inseguimento e anche la scoperta di 16 grammi di marijuana suddivisa in dosi pronte per la vendita. Una volta fermato e sottoposto a perquisizione personale, sono state rinvenute anche le somme derivate dallo spaccio.

Per il giovane sono scattate dunque le manette ai polsi e a seguito delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo fissato per la giornata di oggi.

© Riproduzione riservata