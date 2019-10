Belpasso, ruba materiali in un’azienda agricola: arrestato

Aveva appena caricato sulla propria Ape Piaggio materiali per la lavorazione di agrumi da un'azienda agricola di Belpasso ma è stato sorpreso dal proprietario che ha allertato i carabinieri che sono intervenuti e hanno arrestato il 34enne catanese Carmelo Salamanca. È accusato di furto aggravato.

I militari hanno bloccato l’uomo che sul cassone del proprio veicolo aveva messo materiali per la lavorazione di agrumi per un importo di 5 mila euro, constatando poi che, per introdursi all’interno dell’azienda, il 34enne aveva prima tolto la targa dell'Ape Piaggio e poi aveva forzato alcuni lucchetti di sicurezza e divelto una grata in ferro.

L’uomo è stato arrestato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

© Riproduzione riservata