Violenta l'ex compagna in auto, arrestato a Catania

Un 31enne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Catania per violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori ai danni dell'ex compagna. L'uomo è accusato di avere, al culmine dell'ennesimo litigio, abusato della vittima all'interno della sua automobile.

La Procura di Catania ha attivato le iniziative previste dal cosiddetto Codice rosso, facendo accompagnare la donna all'ospedale Cannizzaro.

Il 31enne, catturato nella casa della sorella, è stato trovato anche in possesso di 0,75 grammi di cocaina, residuo della dose che aveva appena consumato. Su disposizione della Procura è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere.

© Riproduzione riservata