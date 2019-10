Incidente a Belpasso, auto spezzata in due e scene raccapriccianti

Scene raccapriccianti questa mattina, all'alba, a Belpasso. I soccorritori, giunti sulla strada statale 121 in territorio di Piano Tavola, sulla corsia di marcia in direzione Paternò, nei pressi della rampa di accesso alla zona industriale, hanno trovato un'auto spezzata in due, e corpi per terra e incastrati nelle lamiere.

Dal violento impatto contro l'attenuatore d'urto, la parte posteriore della Seat Leon si è spezzata dal resto dell’auto ed è finita sulla linea ferrata della Ferrovia Circumetnea.

L'auto era irriconoscibile, corpi intrappolati nelle lamiere e altri, sbalzati dalla vettura, erano per terra. Il conducente è rimasto vivo ma per gli altri occupanti non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo.

