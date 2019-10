Belpasso, droga nascosta nel ripostiglio: 50enne arrestato, denunciata la convivente

Nascondevano la droga all'interno di un ripostiglio: in manette è finito un 50enne di Belpasso mentre la convivente, 56enne, è stata denunciata. Sono responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, ritenendo l'uomo coinvolto in reati concernenti lo spaccio di droga, hanno effettuato una perquisizione nel domicilio della coppia.

Trovati e sequestrati 300 grammi di marijuana, conservati all’interno di 4 buste di plastica, 1 pianta di canapa indiana alta circa 2 mt, 1 bilancino elettronico di precisione, 1 apparecchiatura per sigillare le buste in cellophane, materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

