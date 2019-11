Ramacca: ai domiciliari per furto di gasolio, fugge e morde un carabiniere

Soltanto 2 giorni fa era stato arrestato per furto di gasolio dai pullman di linea dell'Ast, ieri sera Tommaso Bontorno, 54enne di Ramacca, nonostante fosse ai domiciliari e attendesse l’arrivo dei carabinieri per essere condotto al Palazzo di Giustizia per l'udienza di convalida, ha deciso di allontanarsi dall'abitazione.

I militari hanno iniziato a cercare l'uomo e lo hanno trovato in via Roma. Vistosi braccato, ha estratto una bottiglia di vetro che nascondeva sotto la giacca, l'ha rotta su un muro e minacciato i carabinieri.

I militari lo hanno bloccato ma Bontorno ma morso la mano ad un carabiniere che ha riportato ferite guaribili in 7 giorni. L’arrestato, assolte le formalità di rito è stato stavolta condotto presso il carcere di Caltagirone.

