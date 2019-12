Mafia, investimenti immobiliari del clan Santapaola: blitz con 9 arresti a Catania

Operazione dei carabinieri del Ros di Catania contro Cosa Nostra. I militari hanno arrestato nove persone e sequestrato società e beni mobili per 12,6 milioni di euro. Al centro del provvedimento restrittivo emesso dal Gip, su richiesta della Dda della locale Procura, un'indagine sugli investimenti immobiliari eseguiti negli anni '90 direttamente dallo storico boss ergastolano Benedetto Santapaola, da Aldo Ercolano, di 58 anni, da Francesco Mangion e da Giuseppe Cesarotti.

I reati contestati a vario titolo agli indagati, che sono destinatari di ordinanza in carcere e agli arresti domiciliari, sono associazione mafiosa, concorso esterno all'associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e illecita concorrenza con minaccia.

"Congratulazioni ai Carabinieri del Ros di Catania per l'operazione antimafia che ha portato all'arresto di 9 persone e al sequestro di società e beni per milioni di euro. Andiamo avanti con la lotta a Cosa Nostra, colpo su colpo, senza tregua. Grazie all'Arma per il grande lavoro che porta avanti ogni giorno con l'impegno di donne e uomini presenti e vigili su tutto il territorio nazionale. Ogni successo conseguito è una importante vittoria per lo Stato". Lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, sull'inchiesta "Samael" della Dda della Procura di Catania.

© Riproduzione riservata