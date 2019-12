Blitz antiprostituzione a Catania, controllate numerose donne

Blitz antiprostituzione a Catania nell'area compresa tra le vie VI Aprile, Ventimiglia, Sturzo, dai viali Libertà e Africa e piazza Giovanni XXIII.

Alle operazioni, avvenute lo scorso 3 dicembre, hanno partecipato equipaggi della Questura di Catania insieme al personale della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, con l’intervento di una squadra del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e una pattuglia della Polizia Locale.

Controllate numerose donne, tutte di nazionalità europea, dedite all’attività di meretricio; per una di esse è stata accertata la vigenza di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Catania, disatteso, per il quale si sta procedendo nelle sedi competenti.

Controllati anche diversi esercizi pubblici di ristorazione: in tre casi è stata contestata la violazione dell’occupazione abusiva della sede stradale con tavoli e sedie. Il titolare di un negozio, di nazionalità straniera, non è risultato in regola con le normativa vigente in materia di permesso di soggiorno.

