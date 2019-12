Catania, pusher 45enne fermato dopo aver venduto la droga

Il 45enne catanese Marcello Finocchiaro è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Librino per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il pusher è stato fermato in viale Grimaldi 18. I militari hanno osservato le modalità di spaccio e sono intervenuti, bloccandolo. Finocchiaro, perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di marijuana, ovviamente già suddivisa in dosi, 200 euro in contanti presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della sostanza stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata