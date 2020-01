Adrano, aggredisce con morsi e schiaffi la ex: arrestato

Ha aggredito a morsi e schiaffi l’ex compagna di 36 anni che aveva deciso di troncare la relazione che aveva con lui. Ha 34 anni l’uomo arrestato dalla polizia ad Adrano. La vittima è riuscita a sfuggire all’uomo e si è rifugiata nel commissariato di Polizia del paese.

L’uomo, appostatosi nelle vicinanze, ha continuato a chiamarla minacciandola perchè non sporgesse denuncia ed è stato bloccato mentre stava tornando nella sua auto. Per ordine del magistrato l’uomo è stato assegnato ai domiciliari per atti persecutori e lesioni personali aggravate.

© Riproduzione riservata