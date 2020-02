Ricettazione, sorpreso ad Adrano a bordo di un'auto rubata e con il telaio contraffatto

Un 35enne di Adrano è stato fermato a bordo di una autovettura Smart “ForTwo” in via Vittorio Emanuele dalla polizia. L'uomo aveva la patente di guida scaduta e l'auto era senza copertura RCA.

I poliziotti hanno anche accertato che il numero di telaio risultava contraffatto, evidenziando diversi punzonature sulla pedana anteriore del lato passeggeri, per cui gli operatori hanno supposto che si trattasse di un'auto rubata.

L’autovettura in questione è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale al soccorso stradale, mentre il conducente veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

