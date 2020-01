Incendiata auto del sindaco di Castiglione di Sicilia, disposta misura di vigilanza

È stata disposta una misura di vigilanza a tutela del sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda, a cui poche ore fa è stata bruciata l'auto. La decisione è stata presa dalla prefettura di Catania e adottata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il prefetto Claudio Sammartino, che ci ha già parlato ieri, ha convocato il sindaco per i prossimi giorni per sentirlo in sede di Comitato.

«Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonino Camarda, per l’ennesimo atto intimidatorio perpetrato ai danni di un amministratore locale». Lo dicono Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia commentando la notizia relativa all’incendio dell’auto del primo cittadino di Castiglione di Sicilia, parcheggiata davanti il palazzo comunale. «La migliore risposta a questi gesti non può che essere quella di continuare a fare con passione il nostro lavoro di amministratori - conclude il presidente Orlando - dialogando quotidianamente con le nostre comunità e impegnandoci al massimo per migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini».

