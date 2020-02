Tremestieri Etneo, picchia madre e sorella per soldi: arrestato 44enne

Un 44enne di Tremestieri Etneo, disoccupato e utilizzatore di alcol, ieri sera si è recato presso l'abitazione della madre 66enne e della sorella 31enne, in via Mascalucia, “pretendendo” denaro.

Al diniego delle due donne, il 44enne prima le ha minacciate e poi ha picchiato la madre colpendola con calci e pugni, per poi spostare le proprie attenzioni sulla sorella, accorsa in aiuto dell’anziana madre, costretta a fuggire per strada. L’anziana è riuscita a chiedere aiuto al 112 e i carabinieri giunti sul posto hanno trovato l'uomo che inveiva contro la sorella in lacrime.

Bloccato, i carabinieri insieme alla donna sono saliti nell’abitazione dove hanno trovato l’anziana seduta in cucina con il volto bagnato dalle lacrime e i segni dell’aggressione appena subita. Le donne sono state trasportate con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro; hanno riportato diversi traumi alla testa ed altri parti del corpo guaribili in una decina di giorni mentre

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno della Procura etnea, è stato condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione.

