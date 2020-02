Carnevale, prodotti pericolosi per la salute sequestrati a Catania

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas di Catania per un "Carnevale sicuro". Nel mirino, questa volta, un grossista cinese: sono stati trovati numerosi prodotti importati, privi del marchio di conformità e di etichetta in lingua italiana, che non rispondevano ai requisiti di sicurezza e buona fabbricazione imposti dalle norme comunitarie per la scarsa qualità dei materiali impiegati, assemblati in modo molto approssimato.

Tutta la merce trovata, che rappresenta un pericolo per la salute, è stata immediatamente sequestrata ed il cittadino extracomunitario è stato segnalato alle competenti autorità.

I controlli, assicurano i carabinieri, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

