Sfugge ad un controllo con lo scooter e ferisce un agente: arrestato a Catania

Salvatore Alessio Naceto, di 20 anni, è stato arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Ieri, i poliziotti impegnati nel controllo documentale di un’autovettura in via Manzoni, hanno notato sopraggiungere a forte velocità un motorino con a bordo due persone senza casco e hanno intimato l’alt. Ma il conducente ha accelerato l’andatura, investendo l’agente.

Il poliziotto è caduto a terra, procurandosi lesioni in seguito giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni; anche il guidatore, a seguito dell’impatto, è caduto, venendo immediatamente bloccato. L'uomo è stato arrestato e anche denunciato in stato di libertà per guida senza patente, con reiterazione nel biennio.

Su disposizione del magistrato di turno Naceto è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata