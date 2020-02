Scooter elettrici sequestrati a Catania: "Non sono biciclette a pedalata assistita"

Quattro scooter elettrici sono stati sequestrati dalla polizia municipale di Catania durante dei controlli nella centralissima piazza Duomo. Secondo i vigili i mezzi sequestrati non possono essere qualificate come biciclette a pedalata assistita e occorre utilizzare gli stessi requisiti di uno scooter a benzina.

I guidatori sono stati sanzioni per 9 mila euro complessivi. I mezzi sequestrati sono stati messi in custodia nei depositi comunali per le procedure di legge.

