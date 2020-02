Nascondeva in casa droga per essere venduta, un arresto a Catania

Un 42enne Alfio Maugeri è stato arrestato sabato scorso per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato trovato in possesso di 900 grammi di marijuana. I poliziotti hanno controllato Maugeri, noto ai poliziotti per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione. All'interno, se hanno trovato all’interno di un cassetto un mazzo di chiavi e, insospettiti dal comportamento di Maugeri, hanno deciso di verificare se le stesse aprissero le porte di alcune abitazioni abbandonate situate nei pressi del suo appartamento.

È stato scoperto che una delle chiavi apriva il lucchetto di un appartamento situato nella stessa via in cui abitava Maugeri; l’edificio, a quel punto, è stato sottoposto a un’approfondita ispezione, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga e grazie al fiuto del cane “Sky”, sono state trovate all’interno di un mobile e sotto materiale di risulta diverse buste contenenti marijuana, per un peso complessivo di 900 grammi, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi e a un bilancino di precisione.

Maugeri è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, rinchiuso nella casa circondariale Piazza Lanza, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

