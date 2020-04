Palagonia, intero nucleo familiare impegnato nello spaccio di droga: tre arrestati

Un uomo, suo figlio e il fidanzato della figlia, che abitava nella stessa casa dei primi due in via Rocca, sono finiti in manette a Palagonia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fermati dai carabinieri , il 74enne Giovanni Conti, il 26enne Enzo Conti ed il 21enne Sebastiano Scaccianoce.

I militari, che avevano sospetti sui tre, hanno attivato gli appostamenti e hanno visto che i tre ricevevano i clienti presso la propria abitazione e che il più giovane, attraverso una porta secondaria, nascondeva gli involucri in mezzo alle sterpaglie sul retro dell’abitazione.

Individuato il momento più opportuno, approfittando della porta lasciata socchiusa, i carabinieri sono entrati all’interno dell’abitazione trovando i tre che erano intenti a confezionare le dosi di marijuana per la vendita al minuto trovando anche, sul tavolo della cucina, 6 involucri, un bilancino di precisione e due bustine di plastica, la somma di 55 euro ritenuta provento dello spaccio.

I militari hanno poi trovato altre due buste di plastica contenenti marijuana, per un totale di circa 90 grammi, nascoste sotto un cumulo di spazzatura nel giardino retrostante all’abitazione che, tra l’altro, era controllata da 4 telecamere collegate a 2 monitor.

I tre arrestati, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti in differenti abitazioni.

