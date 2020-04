Rubò lo smartphone a Catania, arrestato un ghanese

Un 31enne del Ghana, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali, è stato denunciato, ieri sera, dalla polizia per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle ore 22,15, un equipaggio in servizio di controllo del territorio transitando in via Sturzo ha notato un cittadino extracomunitario che aveva l'aspetto fisico corrispondente all’autore di una rapina avvenuta lo scorso 5 aprile. Quel giorno, intorno all'1,35, aveva sottratto con violenza il telefono cellulare ad un uomo in Piazza Carlo Alberto.

Gli operatori, ieri, si sono avvicinati al giovane per sottoporlo ad un controllo di polizia, ma lo stesso ha reagito in modo violento colpendo gli agenti con calci e pugni. Grazie all’intervento di altri equipaggi sopraggiunti, l’extracomunitario è stato immobilizzato e condotto presso gli uffici della questura, dove, dopo gli opportuni accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

