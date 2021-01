Mafia, arrestato a Biancavilla 34enne esponente del clan "Tomasello-Mazzaglia-Toscano"

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i carabinieri hanno arrestato il 34enne Vincenzo Monforte di Biancavilla (CT), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo per associazione di tipo mafioso pluriaggravata. Secondo le accuse l’uomo, in concorso con altri, faceva parte di un gruppo criminale mafioso storicamente denominato "Tomasello-Mazzaglia-Toscano", operante prevalentemente nel territorio di Biancavilla e costituente articolazione territoriale della famiglia di cosa nostra catanese "Santapaola-Ercolano" che, diretto dal 2014 al 2017 da diversi personaggi di spicco, tra i quali il padre dell'indagato, si avvaleva della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere una serie indeterminata di delitti, specie contro la persona (quali omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia e comunque la supremazia gerarchica all’interno del sodalizio), contro il patrimonio, come rapine, furti ed estorsioni, nonchè delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, e ciò per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o in ogni modo il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni e di appalti pubblici, per realizzare, comunque, profitti o vantaggi ingiusti.

Il provvedimento restrittivo si fonda anche sulla recente sentenza di condanna di Monforte a 8 anni di reclusione a seguito dell’operazione convenzionalmente denominata "Città Blindata". L'arrestato è stato condotto al carcere di Catania Bicocca.

