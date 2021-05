Bus Amt si schianta contro un palo della luce a Catania: sette feriti, due sono gravi

Un autobus dell’Amt, l’azienda metropolitana dei trasporti di Catania, è finito contro un palo della linea elettrica a media tensione, posto ai margini della carreggiata.

È avvenuto intorno alle 10, in viale Vigo, nel quartiere di Librino. A bordo il conducente e sei passeggeri, uno dei quali è rimasto ferito: l’uomo di 54 anni, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale dai medici del 118 in eliambulanza. I vigili del fuoco intervenuti hanno aiutato i passeggeri a scendere e hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano. Ci sarebbe un altro ferito grave, oltre alle contusioni riportate da altri passeggeri del mezzo.

Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento da parte della polizia di Stato e della polizia municipale.

