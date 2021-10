Rinviate le prove del concorso in programma a Catania e Siracusa

Annullate per il maltempo le prove del concorso del ministero del Lavoro, in programma oggi - 27 ottobre - a Catania e Siracusa.

A causa della grave ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia e dell’allerta meteo lanciata dalla Protezione civile, viene precisato in una comunicazione, a scopo precauzionale e a tutela della sicurezza dei candidati, le prove scritte del concorso Unico Ripam Lavoro, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.541 risorse, nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Inl e dell’Inail, che avrebbero dovuto svolgersi oggi nelle sedi concorsuali di Catania e a Siracusa, sono state annullate e rinviate. Si svolgeranno, in apposite sessioni di recupero, giovedì 4 novembre, nelle medesime sedi e nello stesso orario comunicato in precedenza.

Un provvedimento che nei giorni scorsi era stato invocato dal deputato del Pd Carmelo Miceli. «Una decisione saggia, anche se tardiva», commenta adesso Miceli. «Per due giorni - aggiunge - migliaia di siciliani sono stati costretti a percorrere strade allagate e piene di fango per raggiungere la Sicilia orientale - commenta Miceli -. Era necessario attendere il disastro e le tragedie di questi giorni per prendere questa decisione? Mi impegnerò affinché i prossimi concorsi siano svolti in condizioni ottimali e affinché le prove non si svolgano soltanto nella Sicilia orientale ma anche in sedi più facilmente raggiungibili da tutti».

Le prove sono state distribuite in più giorni e fino a ieri c'è chi ha dovuto sopportare grandi disagi ed ha anche rischiato la vita, come raccontano tre palermitani in un articolo di Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia in edicola.

