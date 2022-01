Catania, bimbo di due mesi ricoverato per Covid: è in gravissime condizioni

Grande apprensione a Catania per un bambino di due mesi che è ricoverato a causa del Covid nel reparto di Pediatria dedicato a chi si contagia del virus del San Marco di Catania. Le sue condizioni, infatti, sarebbero molto gravi.

La notizia è stata confermata da fonti dell'ospedale stesso. Il bimbo soffriva di altre patologie, con una nascita prematura, e il virus ha sviluppato complicazioni che hanno costretto i medici a sottoporre il neonato alla ventilazione extracorporea, detta in terminologia tecnica Ecmo pediatrica, una tecnica che si usa solo in caso estremi e che serve praticamente a mettere in stand by i polmoni e farli "riposare" in attesa di una ripresa e del miglioramento delle condizioni generali.

Un episodio, questo, che sottolinea ancora una volta l'importanza della vaccinazione nella fascia superiore ai 5 anni, perchè è vero che nella stragrande maggioranza dei casi non comporta complicazioni e ricoveri in ospedale ma purtroppo, come dimostra questa notizia, si possono verificare eventi eccezionali e drammatici.

